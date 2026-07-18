Le Birkenstock Boston festeggiano 50 anni dalla prima produzione. Originariamente considerate scarpe “anti-fashion”, sono diventate un simbolo di stile riconoscibile in tutto il mondo. La loro popolarità ha superato le mode passeggere, trasformandosi in un’icona di tendenza che si mantiene nel tempo. La scarpa ha attraversato decenni, mantenendo intatto il suo design semplice e funzionale. La versione originale è ancora oggi tra le preferite di molti appassionati di calzature.

Ci sono scarpe che seguono le tendenze, e poi ci sono scarpe che, semplicemente, diventano un’ossessione generazionale. Le Birkenstock Boston appartengono decisamente alla seconda categoria. Nel 2026 il celebre sabot della maison tedesca festeggia 50 anni e, invece di sembrare un modello del passato, continua a essere una delle scarpe più desiderate del momento. Dalle fashion week a TikTok, passando per celebrity, designer e collaborazioni sold out, le Boston hanno dimostrato che il vero lusso, oggi, è il comfort. Tutto è iniziato nel 1976. Le Boston nascono nel 1976 e rappresentano una piccola rivoluzione per il brand. A differenza dei classici zoccoli in legno dell’epoca, Birkenstock propone un modello con plantare morbido e anatomico, progettato per offrire il massimo comfort. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le Birkenstock Boston compiono 50 anni: da scarpa “anti-fashion” a icona assoluta dello stile

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