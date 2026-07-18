Le autorità portuali manterranno la loro autonomia, secondo quanto annunciato. La società Porti d’Italia Spa sarà istituita come un organismo strategico per coordinare il sistema portuale nazionale. L’obiettivo è migliorare la gestione e la collaborazione tra i diversi porti, senza ridurre l’indipendenza delle autorità locali. La nuova struttura agirà come un punto di raccordo tra i vari enti portuali, senza intervenire sulle competenze territoriali.

"Porti d’Italia Spa sarà una cabina strategica per rafforzare il sistema portuale nazionale: più coordinamento senza togliere autonomia ai territori. La nascita di Porti d’Italia Spa non rappresenta un commissariamento né una riduzione delle competenze delle Autorità di Sistema Portuale, che continueranno a svolgere il proprio ruolo fondamentale di programmazione, gestione e sviluppo dei singoli scali. Al contrario, è uno strumento pensato per rafforzare il coordinamento nazionale e dare al sistema portuale italiano una visione più competitiva e integrata". Lo precisano dal ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Le Autorità portuali non avranno meno autonomia"

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