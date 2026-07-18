Le Autorità portuali non avranno meno autonomia
Le autorità portuali manterranno la loro autonomia, secondo quanto annunciato. La società Porti d’Italia Spa sarà istituita come un organismo strategico per coordinare il sistema portuale nazionale. L’obiettivo è migliorare la gestione e la collaborazione tra i diversi porti, senza ridurre l’indipendenza delle autorità locali. La nuova struttura agirà come un punto di raccordo tra i vari enti portuali, senza intervenire sulle competenze territoriali.
"Porti d’Italia Spa sarà una cabina strategica per rafforzare il sistema portuale nazionale: più coordinamento senza togliere autonomia ai territori. La nascita di Porti d’Italia Spa non rappresenta un commissariamento né una riduzione delle competenze delle Autorità di Sistema Portuale, che continueranno a svolgere il proprio ruolo fondamentale di programmazione, gestione e sviluppo dei singoli scali. Al contrario, è uno strumento pensato per rafforzare il coordinamento nazionale e dare al sistema portuale italiano una visione più competitiva e integrata". Lo precisano dal ministero alle Infrastrutture e ai Trasporti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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