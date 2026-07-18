lavoro il mercato cambia crescono i posti fissi precariato in diminuzione

Meno contratti complessivi, ma più assunzioni a tempo indeterminato. È un mercato del lavoro che lancia segnali contrastanti quello di Massa-Carrara, fotografato dai dati di Arti Regione Toscana ed elaborati dalla Cisl Toscana Nord. Un quadro che racconta di un territorio in trasformazione, dove la voglia delle imprese di investire sulla stabilità convive con una frenata delle opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro. Nel confronto tra il primo trimestre del 2025 e quello del 2026, le assunzioni scendono da 7.324 a 7.038, con una flessione del 3,9 per cento, più marcata della media toscana. Un dato che conferma un rallentamento, ma che nasconde una tendenza opposta sui contratti stabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il mercato del lavoro è in crisi: nemmeno i laureati di Harvard trovano lavoro

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