Le compravendite crescono e i ragazzi tornano a bussare in banca per avere un mutuo Il mercato immobiliare fotografa un' Italia che cambia
Negli ultimi tempi, il settore immobiliare ha registrato un aumento delle compravendite, con molti giovani che si rivolgono alle banche per ottenere un mutuo. Dopo un periodo di incertezza e di progetti immobiliari rimandati, le richieste di finanziamento da parte di persone sotto i 35 anni sono riprese. Questo cambiamento indica un ritorno all’interesse per il mercato delle abitazioni, segnando una ripresa delle attività di acquisto e finanziamento nel settore immobiliare.
D opo anni di incertezze e progetti lasciati in sospeso, gli under 35 stanno tornando a scommettere sul mattone con un mutuo prima casa. Un cambiamento che è una vera e propria dichiarazione di fiducia nel futuro, nonostante tutto quello che sta succedendo. I dati più recenti lo raccontano chiaramente: le compravendite di abitazioni nel nostro Paese hanno registrato un balzo in avanti del 6,6% su base annua. Inps, come funziona il nuovo Isee 2026: dal valore della casa ai figli X Mutuo prima casa, under 35. A rendere possibile questo passo c’è un fatto importante: la riapertura dei rubinetti del credito da parte delle banche. Proprio questo ha fatto salire i finanziamenti di quasi il 19%. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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