Negli ultimi tempi, il settore immobiliare ha registrato un aumento delle compravendite, con molti giovani che si rivolgono alle banche per ottenere un mutuo. Dopo un periodo di incertezza e di progetti immobiliari rimandati, le richieste di finanziamento da parte di persone sotto i 35 anni sono riprese. Questo cambiamento indica un ritorno all’interesse per il mercato delle abitazioni, segnando una ripresa delle attività di acquisto e finanziamento nel settore immobiliare.

D opo anni di incertezze e progetti lasciati in sospeso, gli under 35 stanno tornando a scommettere sul mattone con un mutuo prima casa. Un cambiamento che è una vera e propria dichiarazione di fiducia nel futuro, nonostante tutto quello che sta succedendo. I dati più recenti lo raccontano chiaramente: le compravendite di abitazioni nel nostro Paese hanno registrato un balzo in avanti del 6,6% su base annua. Inps, come funziona il nuovo Isee 2026: dal valore della casa ai figli X Mutuo prima casa, under 35. A rendere possibile questo passo c’è un fatto importante: la riapertura dei rubinetti del credito da parte delle banche. Proprio questo ha fatto salire i finanziamenti di quasi il 19%. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le compravendite crescono e i ragazzi tornano a bussare in banca per avere un mutuo. Il mercato immobiliare fotografa un'Italia che cambia

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