Gli arresti di Enrico Tiero sono stati annullati e lui è tornato a partecipare a un evento con circa mille persone. Nonostante la vicenda giudiziaria, Tiero ha dichiarato di essere ancora presente e di non aver rinunciato. La sua presenza al party ha attirato l’attenzione, confermando la sua volontà di continuare a partecipare pubblicamente.

Latina, arresti annullati e rientro con mille fedeli al party: Tiero, il «Fratò» d’Italia sfida tutti: «io sono ancora qua» Noi si dà per vinto Enrico Tiero, per tutti «Fratò». Ras delle preferenze in provincia di Latina da quando era in Forza Italia, sino a tempi più recenti quando, approdato nel partito di Giorgia Meloni, è incappato in un'inchiesta per corruzione che lo ha costretto per mesi agli arresti domiciliari. Uno stop che non lo ha fiaccato: dopo un lungo periodo a stipendio ridotto, è tornato alla Pisana, non senza dover affrontare i malumori del partito di appartenenza: autosospensione, iscrizione al Gruppo Misto e conseguente rinuncia agli incarichi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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LATINA: ARMI E DROGA, ARRESTI E SEQUESTRI IN PROVINCIA

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