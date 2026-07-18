L’Atalanta su Juanlu Sanchez? Lettura degli spazi e polivalenza | lo spagnolo sulla carta funziona per il gioco di Sarri
L'Atalanta sta valutando l'acquisto di Juanlu Sánchez, esterno spagnolo di 22 anni del Siviglia. Il club nerazzurro ha mostrato interesse per il giocatore, considerato adatto al modulo di Sarri per la sua capacità di occupare più ruoli sulla fascia destra. Sánchez, cresciuto nel settore giovanile del Siviglia, è stato inserito tra i profili seguiti per rinforzare quella zona del campo.
T ra i profili seguiti dall’Atalanta per rinforzare la corsia destra c’è anche Juanlu Sánchez, ventiduenne del Siviglia cresciuto nel settore giovanile del club andaluso. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato con continuità al mercato nerazzurro, alimentando l’ipotesi di un investimento destinato soprattutto al medio periodo. Il motivo è semplice. Juanlu non appartiene alla categoria dei laterali costruiti esclusivamente sulla velocità o sul dribbling, ma rappresenta un profilo diverso, più vicino a un interprete del gioco che a un semplice esterno di fascia. Le sue 32 presenze nella Liga 2025-26 raccontano di un giocatore già inserito stabilmente nelle rotazioni del Siviglia, pur in una stagione meno brillante rispetto alla precedente, chiusa con 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Segui gli aggiornamenti su Atalanta.
Notizie e thread social correlati
Juanlu Sanchez-Napoli, il Siviglia chiede 20 milioniIl Siviglia ha richiesto 20 milioni di euro per il trasferimento di Juanlu Sanchez-Napoli.
Atalanta, Reina descrive il gioco di Sarri: “La squadra deve lavorare tanto per il sistema”Pepe Reina, ex portiere, ha parlato del metodo di gioco di Maurizio Sarri durante il suo periodo a Napoli.
Temi più discussi: L’Atalanta su Juanlu Sanchez? Lettura degli spazi e polivalenza: lo spagnolo (sulla carta) funziona per il gioco di Sarri; TRIBUNA.COM * SERIE A: JUANLU SANCHEZ NEL MIRINO DELL'ATALANTA: PRONTA L'OFFERTA DI GIUNTOLI PER CONVINCERE IL SIVIGLIA! LE CIFRE; Atalanta su Juanlu Sánchez: pronta un'offerta di Giuntoli da 15 milioni al Siviglia; Atalanta, torna di moda il nome di Juanlu Sanchez: pronta offerta da 15 milioni.
SPORTITALIA - L'Atalanta segue Savona per la fascia destra, nessun riscontro su Juanlu Sanchez ift.tt/3eqGjvQ x.com
Per Trenord ritocco del 3,89%: da pochi centesimi per i ticket singoli fino a 32 euro per gli abbonamenti. Per la gomma indicazione del +1,86%, ma decideranno le società locali. Critico il Pd: I costi ricadono sugli utenti. facebook
Juanlu resta nei radar del Napoli, ma occhio all’Atalanta: pronta offerta al SivigliaL’Atalanta torna a seguire Juanlu Sanchez del Siviglia per rinforzare la fascia destra. Pronta un’offerta da circa 15 milioni di euro. tuttonapoli.net
Atalanta, Juanlu Sanchez nel mirino: pronta l’offerta al SivigliaL’Atalanta accelera la ricerca di un nuovo terzino destro dopo la partenza di Marco Palestra e ha individuato in Juanlu Sanchez uno dei principali obiettivi di mercato. Il laterale del Siviglia è ... calcioatalanta.it