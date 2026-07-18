L’Atalanta su Juanlu Sanchez? Lettura degli spazi e polivalenza | lo spagnolo sulla carta funziona per il gioco di Sarri

Notizia in breve

L'Atalanta sta valutando l'acquisto di Juanlu Sánchez, esterno spagnolo di 22 anni del Siviglia. Il club nerazzurro ha mostrato interesse per il giocatore, considerato adatto al modulo di Sarri per la sua capacità di occupare più ruoli sulla fascia destra. Sánchez, cresciuto nel settore giovanile del Siviglia, è stato inserito tra i profili seguiti per rinforzare quella zona del campo.