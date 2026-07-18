Da 3 anni il fuoriclasse è uscito dalla lista del 30 candidati, ma ora le straordinarie prestazioni con l’Argentina sono destinate a fare invertire la tendenza. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’altra rimonta di Messi: il Mondiale può regalargli anche il Pallone d’Oro

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Temi più discussi: Mondiali: l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 e va in finale, rimonta con doppietta all'85 e 92esimo; Messi, l'infinito in campo: l'errore, la riscossa, il pianto. Ecco perché nessuno sarà mai come lui; Due assist di Messi, gol di Lautaro al 92’: l’Argentina ribalta l’Inghilterra (2-1) e vola in finale; Finale Mondiali 2026: il percorso dell'Argentina, tutti i risultati.

L’altra rimonta di Messi: il Mondiale può regalargli anche il Pallone d’Oro x.com

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