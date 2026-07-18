L’altra rimonta di Messi | il Mondiale può regalargli anche il Pallone d’Oro
Il calciatore, assente dalla lista dei 30 candidati per il Pallone d’Oro da tre anni, potrebbe tornare in corsa grazie alle sue recenti prestazioni con la nazionale argentina. Le sue performance nel Mondiale sono considerate decisive per il riconoscimento individuale.
Da 3 anni il fuoriclasse è uscito dalla lista del 30 candidati, ma ora le straordinarie prestazioni con l’Argentina sono destinate a fare invertire la tendenza. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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