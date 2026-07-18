L’allenatore cremasco ha avviato la preparazione della sua squadra con doppie sedute quotidiane al Centro Sportivo Bertolotti. Da ieri, i giocatori sono impegnati in allenamenti intensi sotto la supervisione di Antonio Giosa, che ha incoraggiato i suoi a “battagliare”. La squadra sta lavorando duramente, correndo e sudando sul campo, mentre il tecnico guida la sessione di allenamento.

Si comincia a correre e a sudare sul campo del Centro Sportivo Bertolotti. Da ieri doppia seduta giornaliera, prende forma la nuova Pergolettese sotto lo sguardo vigile del tecnico Antonio Giosa. "Lo spirito è quello di voler iniziare nel migliore dei modi. Sappiamo che ci aspetta una stagione molto stimolante da tanti punti di vista, in cui faremo il massimo per raggiungere l’obiettivo stagionale, magari togliendoci grandi soddisfazioni. Quel che conta è creare un ambiente positivo in cui si stia bene tutti insieme. Le difficoltà ci sono sempre in un campionato difficile come la Lega Pro. Sappiamo di avere delle competitor attrezzate ma anche noi ci stiamo lo stiamo facendo, convinti di poter fare un buon lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’allenatore cremasco sprona la sua squadra. Giosa: "Battagliare è il motto della Pergolettese»

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