Lacrosse l’Italia vince i Mondiali di seconda divisione! Azzurre sul tetto Messico ko E alle Olimpiadi…

L’Italia ha conquistato il titolo ai Mondiali di seconda divisione di lacrosse femminile, specialità field. La squadra italiana ha battuto il Messico nella finale, assicurandosi il primo posto nel torneo. La competizione si è svolta prima dell’introduzione del formato sixes, che sarà adottato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La vittoria rappresenta il traguardo più recente della nazionale italiana in questa disciplina.

L’Italia ha vinto i Mondiali di seconda divisione nel lacrosse femminile, specialità field (non il format che verrà adottato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove si giocherà nel sixes). Dopo lo splendido argento conquistato lo scorso anno agli Europei maschili assoluti, arriva un altro risultato prestigioso per il movimento tricolore, anche se ottenuto in quella che è nei fatti la rassegna iridata di serie B (il titolo verrà messo in palio tra un paio di settimane nella categoria superiore). Le azzurre hanno sconfitto il Messico per 11-4 nella finale andata in scena sui prati di Breslavia (Polonia), riscattando la battuta d’arresto che avevano rimediato contro le centroamericane nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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