Nelle scuole sono stati allestiti laboratori e info point dedicati a studenti con Dsa, con l’obiettivo di facilitare l’integrazione e il supporto in classe. Questi spazi offrono strumenti pratici e strategie per affrontare le difficoltà legate alla dislessia, aiutando studenti e insegnanti a prepararsi al nuovo anno scolastico. Le iniziative mirano anche a sensibilizzare sul tema, promuovendo maggiore consapevolezza e inclusione.

Prepararsi al nuovo anno scolastico acquisendo strumenti, strategie e maggiore consapevolezza sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa). Con questo obiettivo la sezione AID (Associazione italiana dislessia) di Monza-Brianza propone per l’autunno un ricco programma di iniziative dedicate a studenti con Dsa, genitori e docenti: due percorsi laboratoriali sugli strumenti compensativi e il ritorno degli Info Point, sportelli informativi e di ascolto gratuiti sul territorio. Il primo appuntamento sarà “3+3. Ricomincio preparato“, attività laboratoriale rivolta a studenti con Dsa della scuola secondaria di secondo grado. Il percorso si svolgerà in due incontri, sabato 5 e 12 settembre, dalle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laboratori e info point per superare la dislessia in classe

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