Due persone hanno presentato denuncia dopo aver inviato bonifici di 1700 euro. La truffa, nota come la ‘truffa dei like’, consisteva in false promesse di guadagni facili attraverso clic sui social. I malfattori avevano convinto le vittime a effettuare pagamenti, promettendo ricompense che non sono mai arrivate. La truffa si è sviluppata tramite messaggi e annunci online.

La promessa di guadagni facili a portata di clic, poi la trappola finanziaria. E’ stata ribattezzata la ‘truffa dei like’ il sofisticato raggiro scoperto dai carabinieri di Castelplanio, che ha portato alla denuncia a piede libero di due donne, una trentacinquenne residente nel ragusano e una trentasettenne del comasco, entrambe già note alle forze dell’ordine e ora accusate di truffa aggravata in concorso. La vicenda è iniziata a fine marzo, quando una quarantaduenne della Vallesina si è presentata in caserma. La donna ha raccontato di essere stata adescata sui social con l’offerta di piccoli compensi in cambio di semplici ‘mi piace’ a video online. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La truffa dei like aveva fruttato bonifici da 1700 euro: due denunce

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La PIÙ GRANDE MINACCIA nel MONDO è la NATO. L'Accordo di Minsk era una truffa, creato solo per dare all'Ucraina il tempo di armarsi. Prossimo vorrei vedere il presidente USA Trump o Biden intervistato dai russi per 2 ore e 7 minuti. ?Non Dimentic x.com