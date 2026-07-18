la tempesta chip investe le borse listini in rosso in europa e usa

Le Borse di tutto il mondo sono in calo a causa di una forte ondata di vendite. I principali indici azionari europei e americani hanno registrato perdite significative, con i listini in rosso. La caduta è iniziata a Wall Street, si è spostata in Asia e ha coinvolto anche i mercati europei nelle ultime ore. La situazione ha portato a un clima di incertezza tra gli investitori.

La tempesta che ha travolto i mercati globali nelle ultime ore ha una traiettoria nitida, partita da Wall Street per poi contagiare l'Asia e scuotere l'Europa. Al centro dell'ondata di vendite c'è il settore dei semiconduttori statunitensi, che sta scivolando verso la peggiore settimana dall'aprile dello scorso anno, quando i dazi commerciali innescarono il pesante sell-off del "giorno di liberazione". A New York, l'indice Philadelphia Semiconductor è entrato formalmente in territorio ribassista, lasciando sul terreno oltre il 20% rispetto ai massimi di giugno. Un ripiegamento che ha bruciato miliardi di dollari di valore e ridisegnato la geografia delle Big Tech: Nvidia perde la vetta della capitalizzazione globale, superata da Apple che torna in cima a quota 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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