La Taric aumenterà E zero risposte sui disservizi

La Taric subirà un aumento, ma non ci sono state risposte ufficiali sui disservizi. La conferma arriva da membri di gruppi politici di opposizione che hanno segnalato l’incremento, mentre le autorità competenti non hanno fornito dettagli o spiegazioni sui problemi riscontrati dagli utenti. La questione rimane aperta, con le associazioni di categoria che attendono chiarimenti ufficiali. La decisione di aumentare la Taric è stata comunicata senza indicare modalità o tempi di applicazione.

Commissione controllo e garanzia: nessuna risposta sui disservizi, ma una certezza c’è, la Taric aumenterà. E’ l’attacco firmato da Leonardo Masi e Sabrina Ciolli del gruppo “Buongiorno Empoli” e da Jacopo Maccari del gruppo “Movimento 5 Stelle”. La seduta di ieri l’altro della Commissione consiliare Controllo e garanzia del Comune di Empoli, che ha visto in audizione i vertici di Alia-Plures, secondo i firmatari della lettera "avrebbe dovuto fare chiarezza su tre questioni: i gravi disservizi nella raccolta differenziata che da quasi due mesi interessano il territorio comunale, il possibile aumento della Taric e il rapporto tra Alia-Plures e Ato Toscana Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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