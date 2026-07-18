Non è una stagione da promuovere o bocciare, ma da leggere con attenzione. È il messaggio lanciato da Cna Turismo e Commercio Rimini, che invita a non fermarsi ai numeri delle presenze per interpretare i profondi cambiamenti in atto nel mercato delle vacanze. Secondo il presidente Bruno Bianchini (foto), il turismo balneare sta vivendo una trasformazione strutturale: le famiglie spendono meno, prenotano sempre più all’ultimo momento e scelgono soggiorni più brevi, mentre cresce la domanda di esperienze che vanno oltre la spiaggia. Per l’associazione, che rappresenta oltre 1.200 imprese della filiera turistica e commerciale provinciale, attribuire l’andamento dell’estate al meteo o al calendario degli eventi sarebbe una lettura riduttiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La svolta secondo la Cna: "Il mare da solo non basta più"

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