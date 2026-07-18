Il futuro del centrodestra italiano torna al centro del dibattito politico. La recente approvazione, da parte di Fratelli d’Italia, dell’emendamento promosso da Futuro Nazionale sulle preferenze elettorali apre nuovi interrogativi sugli equilibri della maggioranza e sulla direzione che Giorgia Meloni intende imprimere alla sua leadership. Su questo scenario interviene Paolo Fedele con una riflessione dal titolo “La Strada di Meloni: Innovazione Sovranista o Rimanere Impantanati?”, un’analisi che invita a interrogarsi sulle prospettive della destra italiana e sulle scelte che attendono il governo. Di recente, Fratelli d’Italia ha approvato l’emendamento di Futuro Nazionale sulle preferenze, mentre Lega e Forza Italia hanno espresso la loro contrarietà. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La Strada di Meloni: innovazione sovranista o rischio di rimanere impantanati?

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