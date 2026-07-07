Le trattative sul bilancio pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2028-2034 sono in corso e vengono considerate le più difficili degli ultimi anni. Durante le negoziazioni, sono stati posti veti e si sono registrati segnali di rischio sovranista. Le discussioni vedono coinvolti i leader di alcuni paesi, con un asse tra i governi di destra e di sinistra che si confrontano sui fondi e le priorità future.

Le trattative sul prossimo bilancio pluriennale dell’ Unione europea, quello 2028-2034, sono già state battezzate a Bruxelles il negoziato politico più duro della storia recente. Da un lato i Paesi cosiddetti frugali (cioè Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Svezia ) spingono per un budget più leggero e maggiori risorse sulle necessità “moderne” di competitività e difesa. Dall’altro, gli Amici della coesione, ossia gli Stati del Sud e dell’Est, tra cui l’ Italia, sono pronti a difendere, anche a suon di minacce di veto, i fondi destinati a comparti tradizionali come agricoltura (Pac) e coesione. A rendere lo scontro ancora più delicato è il fattore tempo: un compromesso va trovato prima che alcuni membri dell’Ue, tra cui Francia e Italia, entrino nelle rispettive campagne elettorali del 2027, dove soffierà il vento sovranista. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ultima battaglia sul bilancio Ue: veti, rischio sovranista e asse Meloni-Sánchez

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