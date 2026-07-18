Una puledrina appena nata è stata recuperata sul monte Maggiore, in Calvana, dopo essere stata abbandonata dal branco. La cavalla è stata trovata da un soccorritore e trasferita per essere affidata a una balia, che si prenderà cura di lei. La scoperta è avvenuta il 18 luglio 2026, e l’intervento ha permesso di salvare la vita del piccolo animale. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell’abbandono.

Prato, 18 luglio 2026 – E’ stata recuperata per trovarle una balia e salvarle la vita la puledrina appena nata, abbandonata dal branco sul monte Maggiore, in Calvana. Ad eseguire il recupero, i volontari dell’associazione Salvaguardia e Sviluppo Calvana, che prima di andare a prendere la puledrina hanno fatto tutto il possibile per cercare di farla rientrare nel branco, che invece ha continuato a rifiutarla: non c’era quindi altro modo per riuscire a salvarle la vita, se non quello di trovarle una balia “domestica” che la potesse allattare. La curiosità. Dinamiche imprevedibili quelle degli oltre cento cavalli “rinselvatichiti” della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La storia della puledrina abbandonata dal branco e salvata grazie a una ‘balia’

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