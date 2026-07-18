la sinistra non spieghi il diritto a nordio

Negli ultimi giorni si è discusso molto del ministro Carlo Nordio e della sua posizione sulla richiesta di grazia per Mario Roggero. La questione ha attirato l’attenzione di diversi esponenti politici, con alcuni che hanno criticato il suo intervento. Nordio si è espresso in merito, senza però chiarire dettagli sulla sua posizione ufficiale. La discussione si concentra ora sulle implicazioni legali e politiche di questa vicenda.

Gentile Direttore Feltri, in questi giorni si è molto parlato del ministro Carlo Nordio e del suo interessamento alla vicenda della richiesta di grazia per Mario Roggero. La sinistra sostiene che avrebbe dimostrato di non conoscere nemmeno le proprie competenze costituzionali e che il Presidente della Repubblica l’avrebbe convocato per spiegargli come funziona l’istituto della grazia. Lei che cosa ne pensa? Luca Cavallari Caro Luca, ogni volta che Carlo Nordio compie un passo, la sinistra si precipita a spiegargli come dovrebbe fare il ministro della Giustizia. È un copione ormai collaudato: qualunque iniziativa assuma viene trasformata nella prova definitiva della sua presunta inadeguatezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Giuseppe Conte intervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio | 19/03/2026

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