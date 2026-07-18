Un giornalista ha commentato che la sinistra appare distante dai sentimenti dell’uomo comune. Questa affermazione segue la notizia di un uomo in carcere, con milioni di italiani che esprimono solidarietà nei suoi confronti. Un altro giornalista ha evidenziato come la mancanza di empatia e interesse da parte della sinistra sia ciò che più colpisce, sottolineando un divario tra le opinioni pubbliche e le posizioni politiche.

Mario Roggero è in carcere e milioni di italiani sono con lui. «La cosa che più mi colpisce - sottolinea Pigi Battista, giornalista, scrittore, fresco vincitore del premio Viareggio con “Il professore ebreo perseguitato due volte” - è l’indifferenza, di più la totale mancanza di empatia della sinistra. La sinistra vive in una sua bolla e sembra aver divorziato dal senso comune». Il senso comune? «Sì, la comprensione della realtà più elementare. Se a premere il grilletto fosse stato un immigrato, sarebbe scattata quasi sicuramente la clausola sociologica: poveretto, la sua violenza è figlia del disagio, della povertà - questo si sarebbe scandito nei talk - di una condizione di difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La sinistra è diventata estranea ai sentimenti dell’uomo comune"

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