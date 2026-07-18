La Ruota della Fortuna Samira Lui punzecchia Gerry Scotti E la sfortuna domina il gioco

Da dilei.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ruota della Fortuna torna in onda anche venerdì 17 luglio 2026 con tanti nuovi giochi, concorrenti e colpi di scena. A conquistare il pubblico non solo il meccanismo del gioco, ma anche il grande feeling fra Samira Lui e Gerry Scotti.  La Ruota della Fortuna, Samira punzecchia Gerry Scotti. La puntata de La Ruota della Fortuna del 17 luglio 2026 si è aperta, come sempre, con la musica dei Fortuna Five. La band ha accolto in studio Gerry Scotti che con la sua consueta simpatia ha introdotto i concorrenti del programma. A giocare in questo appuntamento dello show la campionessa Silvia, che sino ad ora ha vinto la bellezza di 35mila euro, sfidata da Chiara, di professione fisioterapista, e Fabio, che fa l’imprenditore. 🔗 Leggi su Dilei.it

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