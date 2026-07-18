la requisitoria

Un procedimento giudiziario si è svolto con una requisitoria che ha coinvolto un imputato. Durante l’udienza, il pubblico ministero ha sostenuto le accuse, senza rivelare dettagli specifici del caso. La discussione si è concentrata sulle prove presentate e sui rilievi legali, in vista di una possibile sentenza. La fase processuale prosegue con le successive udienze, mentre il pubblico attende l’esito definitivo.

Vincenzo Calafiore 18 Luglio 2026 Udine-FVG-ITALY “ Non lasciare che uccidano i tuoi sogni. Non permettere a nessuno di uccidere il tuo sogno, i tuoi sogni. I tuoi sogni, il tuo sogno valgono una vita! “ Vincenzo Calafiore L’amico è quella persona che non c’è mai, tranne quando ne hai bisogno. Vede? Questa mia Requisitoria non vuole essere un atto di accusa nei suoi confronti; no! Semmai è un qualcosa di diverso da quanto si possa prevedere in questi casi. Io, non farò nulla di quanto sarebbe previsto. Voglio solamente rimproverla, con un severo rimprovero. Per poterlo fare bisognerebbe tornare in dietro nella notte dei tempi, al primo errore, al primo in assoluto omicidio di stato e mi riferisco a Gesù, Yeshua, la prima vittima del potere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Capturan a sujeto con requisitoria por ursupación

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