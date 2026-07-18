La regina è tornata | rilasciata in natura una tigre reale del Bengala nelle Sundarbans in Bangladesh

Notizia in breve

Una tigre reale del Bengala, curata per sei mesi dopo essere stata ferita dai bracconieri, è stata rilasciata nella natura nelle Sundarbans in Bangladesh. La riabilitazione dell'animale è terminata e ora si trova di nuovo nel suo habitat naturale. La tigre è stata riconosciuta e monitorata durante il processo di reinserimento. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante il rilascio.