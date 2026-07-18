La regina è tornata | rilasciata in natura una tigre reale del Bengala nelle Sundarbans in Bangladesh
Una tigre reale del Bengala, curata per sei mesi dopo essere stata ferita dai bracconieri, è stata rilasciata nella natura nelle Sundarbans in Bangladesh. La riabilitazione dell'animale è terminata e ora si trova di nuovo nel suo habitat naturale. La tigre è stata riconosciuta e monitorata durante il processo di reinserimento. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante il rilascio.
Una tigre reale del Bengala, curata per sei mesi dopo essere stata ferita dai bracconieri, è stata reintrodotta nella zona di Sundarbans in Bangladesh. È la prima volta che accade e rappresenta un importante traguardo per la conservazione della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Il «lato spietato» della regina Camilla nelle rivelazioni del biografo reale, «taglia facilmente i ponti» e tiene lontane Beatrice ed Eugenie di YorkRecenti rivelazioni di un biografo reale descrivono un aspetto meno noto della regina consorte, evidenziando un carattere deciso e talvolta freddo.
Leggi anche: "La regina è tornata". Il messaggio di una donna per Belén e la risposta che chiude giorni di polemiche