La regina è tornata | rilasciata in natura una tigre reale del Bengala nelle Sundarbans in Bangladesh

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una tigre reale del Bengala, curata per sei mesi dopo essere stata ferita dai bracconieri, è stata rilasciata nella natura nelle Sundarbans in Bangladesh. La riabilitazione dell'animale è terminata e ora si trova di nuovo nel suo habitat naturale. La tigre è stata riconosciuta e monitorata durante il processo di reinserimento. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante il rilascio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una tigre reale del Bengala, curata per sei mesi dopo essere stata ferita dai bracconieri, è stata reintrodotta nella zona di Sundarbans in Bangladesh. È la prima volta che accade e rappresenta un importante traguardo per la conservazione della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Il «lato spietato» della regina Camilla nelle rivelazioni del biografo reale, «taglia facilmente i ponti» e tiene lontane Beatrice ed Eugenie di YorkRecenti rivelazioni di un biografo reale descrivono un aspetto meno noto della regina consorte, evidenziando un carattere deciso e talvolta freddo.

Leggi anche: "La regina è tornata". Il messaggio di una donna per Belén e la risposta che chiude giorni di polemiche

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web