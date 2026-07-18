Dee Dee Bridgewater si esibisce nuovamente a Bergamo, portando il suo concerto al Bergamo Jazz Estate. La cantante, già salita sul palco del Teatro Donizetti in passato, torna nel capoluogo orobico per una performance programmata nell’ambito dell’evento jazz. La sua presenza rappresenta un ritorno atteso dopo le esibizioni del 1996 e del 2005. La serata si svolge senza incidenti, con un pubblico presente per ascoltare la sua musica.

La regina del jazz approda a Bergamo. Dopo l’esperienza al Teatro Donizetti per Bergamo Jazz nel 1996 e nel 2005, Dee Dee Bridgewater arriva nuovamente nel capoluogo orobico nell’ambito di Bergamo Jazz Estate. Questa sera si esibirà al Lazzaretto con il suo progetto We Exist!, un’esplosione di energia tutta al femminile nata dall’incontro con la bassista Rosa Brunello, la pianista Alexis Lombre e la batterista Shirazette Tinnin. Un concerto “necesario“ lo definisce l’artista americana, per scuotere le coscienze nel nome dei diritti fondamentali: l’intero ricavato della serata, organizzata in collaborazione con A2A per Fondazione Banco dell’Energia, sarà devoluta in beneficenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La regina del jazz. Dee Dee Bridgewater: "Concerto necessario"

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2025 Dee Dee Bridgewater con Medit Orchestra

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