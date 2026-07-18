Sabato 18luglio 2026 tornerà l'appuntamento con La Promessa in prima serata su Rete 4. La telenovela spagnola, nonostante sia arrivata alla quarta stagione, continua ad avere un buon nucleo di fedeli appassionati, ed è ormai uno dei programmi più seguiti della rete. Anche per questo si è ritagliata lo spazio della prima serata del sabato continuando a raccontare le storie di questa ricca dimora nella Spagna del primo dopoguerra. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate de La Promessa in onda sabato 18 luglio alle 19.45 e in prima serata dalle 21.30, vediamo dove eravamo rimasti. Lorenzo ha confessato di aver rapito Angela e ha detto a Leocadia che la libererà soltanto se acconsentirà al loro matrimonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Promessa, le anticipazioni delle puntate di sabato 18 luglio in prima serata

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La Promessa - Anticipazioni 18 e 19 Aprile 2026 - PETRA LICENZIATA

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