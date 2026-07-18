La prof attaccata al lavoro non voleva pensionarsi e il Tar suona la campanella

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale amministrativo ha stabilito che una docente di matematica, in servizio in un liceo di Senigallia, non può continuare a insegnare oltre i limiti di età previsti dalla legge. La professoressa, che voleva restare in cattedra fino a 70 anni, aveva contestato il provvedimento, ma la decisione giudiziaria ha confermato la cessazione del suo ruolo al raggiungimento dei limiti di età stabiliti.

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Senigallia, 18 luglio 2026 – L’irriducibile professoressa di matematica che non voleva saperne di andare in pensione. È la docente del “Corinaldesi-Padovano” di Senigallia che voleva restare in cattedra fino a 70 anni e accompagnare i suoi studenti alla maturità. Il Tribunale, però, ha suonato la campanella, il ricorso è stato respinto e la prof dovrà pagare 2mila euro di spese legali. La protagonista della vicenda è un’insegnante di ruolo di Scienze matematiche applicate. Ha compiuto 67 anni il 6 giugno 2026 e, avendo già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, sarà collocata a riposo dal primo settembre. Lei, però, non si sentiva pronta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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