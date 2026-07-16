Ieri pomeriggio, con mezz’ora di ritardo a causa del caldo, è iniziata la nuova stagione della Pergolettese in Lega Pro, la ottava consecutiva. La squadra punta ai playoff come obiettivo principale. La campanella ufficiale è suonata e ora la squadra si prepara alle partite di questa stagione. La società ha confermato l’intenzione di raggiungere i playoff, senza altre dichiarazioni pubbliche sui programmi futuri.

E’ scattata ieri pomeriggio (con mezz’ora di ritardo a causa della elevata temperatura) per la Pergolettese del presidente Max Marinelli l’ottava stagione consecutiva in Lega Pro. Vecchi e nuovi calciatori si sono ritrovati al centro sportivo Bertolotti per l’inizio della preparazione in vista del campionato che scatterà il 21 agosto. Dopo il rituale discorso di inizio stagione il nuovo tecnico Antonio Giosa ha diretto la prima seduta di allenamento insieme al suo vice Alessandro Cazzamalli abbinando lavoro atletico a quello tecnico. Una rosa di valore quella gialloblù che potrà contare ancora sui confermati Cordaro, Bane, Arini, Jaouhari, Tremolada, Rossetti, Ferrandino, Corti, Roversi e Pala, giocatori di personalità che hanno deciso di sposare ancora la causa Pergo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Pergolettese, suona la campanella. I playoff l’obiettivo da centrare

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