Viabilità ex scuola e raddoppio Rfi Le richieste dei cittadini al sindaco

In frazione Bargi, il sindaco ha incontrato i residenti per ascoltare le richieste sulla viabilità, l’ex scuola e il raddoppio ferroviario. La visita si inserisce in un tour nelle frazioni avviato dopo le elezioni, durante il quale il primo cittadino ha ascoltato le esigenze di chi vive in queste zone. La frazione si trova vicino al confine con un altro comune, e la visita era stata promessa in campagna elettorale.

PISTOIA È iniziato a Bargi il tour nelle frazioni del sindaco Giovanni Capecchi. Una scelta non casuale: in campagna elettorale, infatti, il candidato del centrosinistra non era riuscito a far visita alla frazione a ridosso del confine con il Comune di Serravalle, promettendo però che, fosse stato eletto, sarebbe tornato. "Ogni promessa è debito", ha detto arrivando davanti al circolo di Ponte a Bargi mercoledì sera, per una serata di confronto e ascolto delle preoccupazioni dei residenti. E Bargi di problemi da affrontare ne ha diversi. I residenti puntano il dito contro una viabilità sempre più complicata, fra strade appesantite dal... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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