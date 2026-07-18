L’84% dei pazienti con infarto acuto presenta frammenti di plastica nelle arterie coronariche. Nei soggetti con infarto, sono stati riscontrati livelli elevati di micro e nanoplastiche nel sangue, rispetto a persone senza eventi cardiaci. I fumatori hanno sei volte maggior probabilità di avere queste particelle in circolo rispetto a chi non fuma. I risultati derivano da uno studio che analizza la presenza di frammenti di plastica nel sistema circolatorio e nelle arterie coronariche.

Chi subisce un grave infarto ha livelli nettamente più alti di micro e nanoplastiche nel sangue coronarico, e i fumatori rischiano sei volte di più di avere queste particelle in circolo. Lo rivela uno studio italiano pubblicato sull ’European Heart Journal, che dimostra come il fumo agisca da “apripista” nei polmoni, facilitando l’ingresso della plastica nel flusso sanguigno fino ad ostruire le arterie del cuore. I ricercatori hanno scoperto una correlazione chiarissima: chi subisce un grave infarto ha livelli molto più alti di micro e nanoplastiche nel sangue rispetto a chi soffre di altri disturbi cardiaci o ha coronarie sane. E in questo scenario, c’è un fattore che amplifica drasticamente il pericolo, agendo da vero e proprio “ cavallo di Troia ”: il fumo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La plastica che ci ostruisce il cuore: nei pazienti con infarto acuto l’84% ha frammenti nelle arterie

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