Già mezzo secolo fa, la presenza di un addome pronunciato non veniva considerata dai medici come un semplice inestetismo, ma come l’avvisaglia di un pericolo imminente. “Già 50 anni fa i medici avevano osservato che c hi ha la pancia ha un maggior rischio di ammalarsi di diabete, di infarto e di ictus cerebrale, è più frequentemente iperteso, con glicemia alta e squilibri dei grassi del sangue”, spiega l’epidemiologo Franco Berrino sul Corriere della Sera. All’epoca, la combinazione di questi fattori di rischio era nota con un nome inquietante: il “quartetto mortale”. Oggi, questa condizione clinica ha preso il nome di sindrome metabolica (SM) e riguarda un terzo della popolazione adulta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Franco Berrino e il “quartetto mortale” della sindrome metabolica: “Chi ha la pancia ha un maggior rischio di ammalarsi di diabete, di infarto e di ictus. Così il grasso accende l’infiammazione silente che ci fa ammalare”

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