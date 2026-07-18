la nuova frontiera di corri la vita restare fertili malgrado la chemio e la gara diventa una sfida solidale

Una giovane donna entra nell'ambulatorio accompagnata dalla madre, che sta seguendo un ciclo di chemio per un tumore al seno. La madre ha perso i capelli durante il trattamento. La scena si svolge in un contesto di iniziative solidali legate a Corri la Vita, che promuovono la fertilità e il sostegno alle donne in cura. La corsa si trasforma così in un gesto di solidarietà e vicinanza.

Una giovane donna entra nell’ambulatorio accompagnata dalla madre. La mamma è in cura per un tumore al seno, ha perso i capelli a causa della chemioterapia. La figlia ha 23 anni, è sana ma ha scoperto di essere portatrice di una mutazione dei geni Brca, alterazioni genetiche ereditarie che aumentano il rischio di sviluppare un tumore della mammella e dell’ovaio. La sua domanda non riguarda la malattia, ma il futuro. "Voglio sapere se potrò avere dei figli e se posso preservare i miei ovociti. E non voglio trasmettere questa sofferenza a mia figlia". Le forme ereditarie rappresentano circa il 15% dei tumori della mammella: ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre 53. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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They Thought the Cross-Border Deal Was Safe—But an Elite Army Had Them Surrounded

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