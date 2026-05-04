A Milano arriva la magia di Harry Potter | lo show di 1200 droni che trasformerà il cielo

A Milano si svolgerà uno spettacolo di luci con 1200 droni, ispirato al mondo di Harry Potter. L’evento prevede l’uso di questi dispositivi per creare disegni e immagini luminose nel cielo, coinvolgendo un grande pubblico. La manifestazione è prevista in una data ancora da comunicare e si terrà in un’area all’aperto della città. La performance durerà diverse ore e sarà visibile da vari punti della zona circostante.

Milano si prepara ad accogliere un evento destinato a catturare l’immaginazione di migliaia di spettatori: uno spettacolo ispirato al mondo di Harry Potter che promette di trasformare il cielo in un grande palcoscenico luminoso fatto di droni. Tra tecnologia avanzata e suggestioni cinematografiche, la città si appresta a vivere un’esperienza immersiva capace di unire intrattenimento e spettacolo in una forma completamente nuova. Uno spettacolo di droni tra tecnologia e magia: come funzionerà l’evento dedicato a Harry Potter. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando del DroneArt Show: Harry Potter, che rappresenta una nuova frontiera dell’intrattenimento dal vivo, nel quale arte e innovazione si fondono in un’unica performance.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: La magia di Harry Potter illumina Milano: nel 2026 arriva il grande show di droni a San Siro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Harry Potter conquista il cielo di Milano: arriva il DroneArt Show all’Ippodromo Snai San Siro; Harry Potter prende il volo: 1.200 droni illuminano il cielo in uno show unico; Star Wars Day, a Milano grande parata di figuranti. E al Teatro Lirico il cine-concerto; Primo Maggio 2026 a Milano: eventi, musei aperti e gite fuori porta in Lombardia. A Milano arriva la magia di Harry Potter: lo show di 1200 droni che trasformerà il cieloMilano si illumina con Harry Potter: 1200 droni nel cielo per uno show immersivo tra magia, musica e tecnologia senza precedenti. funweek.it Il castello di Hogwarts vola su Milano: arriva lo spettacolo con 1.200 droniIl castello di Hogwarts che appare nel cielo di Milano, poi i profili di Dobby, Edwige, il boccino d’oro e il cappello parlante (oltre a tanti altri). Tutto disegnato con 1.200 droni illuminati e si ... milanotoday.it A giugno arrivano 8 nuovi set LEGO Harry Potter con i quali espandere la propria collezione dedicata al maghetto più famoso del mondo. #AFF - facebook.com facebook