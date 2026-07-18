Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. L’incidente si è verificato in una struttura che, nonostante la legge sulle piscine sicure, sembra non aver rispettato le norme di sicurezza. La normativa esiste, ma non viene applicata in modo uniforme. I tentativi di salvarla sono stati inutili.

Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, è morta malgrado i tentativi disperati per salvarla. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e dopo quasi due giorni di ricovero nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non c’è l’ha fatta. Purtroppo nemmeno l’intervento dell’elisoccorso dopo la tragedia era riuscito a scongiurare il peggio: la bambina era arrivata nel nosocomio genovese in condizioni disperate.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La legge sulle piscine sicure esiste. Nessuno la segue e i bimbi annegano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Harry vs. William - La chute de la couronne britannique

Notizie e thread social correlati

Il messaggio di Meloni alla mamma di Matteo Brandimarti, morto nell’idromassaggio: “Legge sulle piscine? Contate su di me”Il ragazzino di 11 anni è morto il giorno di Pasqua in un incidente in un hotel di Rimini, mentre era in vacanza con la famiglia.

L’appello per cambiare la legge 104: "La malattia non segue le scadenze"Un appello chiede una revisione della legge 104 per introdurre maggiore flessibilità.

Temi più discussi: Piscine, il ddl salvavita che nessuno vuole; Annegamenti bambini, un ddl del governo vuole porvi un freno? (prima parte); La legge che vuole evitare le morti in piscina costa troppo: perché il ddl è ancora fermo; Annegamenti in piscina: le regole per gli impianti e i gestori. E i consigli utili ai genitori per prevenire gli incidenti.

Morti in piscina, negli impianti 37 decessi in 2 anni. E la legge sulla sicurezza ferma da treDetta in modo brutale e moderatamente populista: se il disegno di legge sulle regole di sicurezza per piscine e vasche idromassaggio, di cui si parla dal 2023, avesse avuto un iter ... ilmessaggero.it

La legge che vuole evitare le morti in piscina costa troppo: perché il ddl è ancora fermoIl provvedimento del governo che introduce regole nazionali, controlli e sistemi di sorveglianza è fermo in Parlamento. Ma Regioni, alberghi e agriturismi lo hanno bocciato, per ragioni diverse ... today.it