La legge sulle piscine sicure esiste Nessuno la segue e i bimbi annegano

Da laverita.info 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. L’incidente si è verificato in una struttura che, nonostante la legge sulle piscine sicure, sembra non aver rispettato le norme di sicurezza. La normativa esiste, ma non viene applicata in modo uniforme. I tentativi di salvarla sono stati inutili.

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Alice, la bambina di 11 anni rimasta intrappolata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, è morta malgrado i tentativi disperati per salvarla. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e dopo quasi due giorni di ricovero nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, non c’è l’ha fatta. Purtroppo nemmeno l’intervento dell’elisoccorso dopo la tragedia era riuscito a scongiurare il peggio: la bambina era arrivata nel nosocomio genovese in condizioni disperate.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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