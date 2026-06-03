Il ragazzino di 11 anni è morto il giorno di Pasqua in un incidente in un hotel di Rimini, mentre era in vacanza con la famiglia. La madre ha ricevuto un messaggio dal presidente del Consiglio, che ha promesso di supportare una legge sulle piscine. La tragedia ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle strutture ricettive. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente o sulle cause.

Rimini, 3 giugno 2026 – E’ stata una tragedia che ha colpito al cuore più comunità, quella di Matteo Brandimarti, il ragazzino ascolano di 11 anni, morto in un tragico incidente in un hotel in provincia di Rimini il giorno di Pasqua, mentre era in vacanza con la famiglia. Il bambino è stato risucchiato dalla vasca idromassaggio nella nella Spa di un albergo di Pennabilli (inutili i tentativi di liberarlo da parte dello zio e del padre), è finito in coma ed è morto quattro giorni dopo all’ospedale Infermi di Rimini. La lettera della madre di Matteo alla premier Meloni: “Serve una legge perché non si ripetano altre morti come la sua” . Un incidente che non è però rimasto isolato, poiché qualche giorno fa è accaduto a un’altra bimba di essere rimasta risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il messaggio di Meloni alla mamma di Matteo Brandimarti, morto nell’idromassaggio: “Legge sulle piscine? Contate su di me”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il messaggio di Meloni alla mamma di Matteo Brandimarti, morto nell’idromassaggio: “Legge sulla sicurezza? Contate su di me”Il messaggio è stato inviato dalla presidente del Consiglio alla madre di un ragazzo di 11 anni morto in un incidente in un hotel di Rimini in...

Rimini, è morto Matteo Brandimarti, il 12enne risucchiato dall'idromassaggio nell'hotel di PennabilliA Rimini, è deceduto il bambino di 12 anni rimasto bloccato da un bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli.

Temi più discussi: La mamma di Matteo scrive a Meloni: Serve una legge sulle piscine; Risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio, muore a 11 anni. La mamma di Matteo scrive a Meloni: Una legge per salvare altri bambini; Che il sacrificio di mio figlio e di tutti gli altri bambini non sia stato invano la lettera a Giorgia Meloni della mamma di Matteo Brandimarti; Atletico Ascoli, Seccardini conquista il D Club: Premiato a Roma come Miglior Allenatore.

Il messaggio di Meloni alla mamma di Matteo Brandimarti, morto nell’idromassaggio: Legge sulla sicurezza? Contate su di meLa risposta di Giorgia Meloni alla lettera di Nicoletta Sprecacè dopo che suo figlio è morto a seguito di un tragico incidente in un hotel riminese: Il cdm ha approvato un disegno di legge nel luglio ... ilrestodelcarlino.it

Matteo Brandimarti muore a 12 anni risucchiato dall'idromassaggio, la mamma scrive a Giorgia Meloni: Serve una legge. La risposta della premierMatteo Brandimarti è morto a 12 anni in un modo atroce: è stato risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio nella piscina di ... msn.com