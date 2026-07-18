La Juventus sta cercando di acquistare Pellegrini a parametro zero, intensificando il pressing sul giocatore. Quest’ultimo sta valutando l’offerta, discutendone con familiari e amici più stretti. La società bianconera ha già avviato contatti e sta spingendo per definire l’operazione. Pellegrini, attualmente in trattativa, si sta prendendo del tempo per decidere il suo futuro. La situazione resta aperta e ancora da definire in modo definitivo.

di Luca Fioretti La Juventus vuole provarci concretamente anche per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista si sta confrontando con famiglia e amici più stretti. La programmazione per la nuova stagione della Juve registra un’ improvvisa e inaspettata accelerazione per le acquisizioni a parametro zero. Secondo quanto riportato ufficialmente su Tuttosport, dopo aver definito in gran segreto il blitz per Zeki Celik, i vertici societari hanno clamorosamente messo nel mirino un obiettivo proveniente sempre dalla capitale. L’area sportiva sta lavorando intensamente sotto traccia per cercare di acquistare Lorenzo Pellegrini, fiutando un affare estremamente vantaggioso per innalzare il livello tecnico e la leadership all’interno dello spogliatoio prima di scendere nuovamente in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La Juve prova un altro blitz a zero: pressing sempre più asfissiante su Pellegrini, lui ci sta pensando. Il punto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato, la Juve ci prova anche per Pellegrini. Ederson rinnova con l'AtalantaLa Juventus sta valutando un'offerta per Pellegrini, mentre Ederson ha firmato un rinnovo di contratto con l'Atalanta.

Non solo la Juve su Ndour: ci prova un altro club italiano, ma la Fiorentina fa muro. Le ultimissimeUn altro club italiano ha mostrato interesse per Cher Ndour, oltre alla Juventus, ma la Fiorentina ha respinto ogni proposta.

Temi più discussi: Douglas Luiz rientra alla Juve, Spalletti ci prova: lo studierà nel prossimo mese, poi...; La Juve ci prova per Kessié: serve stringere un patto, la situazione; Lucumì preferito, la Juve le prova tutte. Muharemovic, la chiave può essere Ekhator: le ultime; Ha fatto sognare 5 milioni di abitanti per un gol al Mondiale, la Juve se l'è lasciato scappare a 15 anni.

Ottima la prova di #Verde con l' #ItaliaUnder19 contro la #Croazia, sfida valida per la seconda giornata degli Europei di categoria Nello 0-0 il giocatore della #JuvePrimavera ha alzato un vero e proprio muro con numeri importanti Solo panchina per #Riz x.com

La Juventus ci prova anche per Lorenzo Pellegrini a parametro zero dalla Roma: Gasperini è furiosoGian Piero Gasperini è una furia. Il passaggio di Zeki Celik alla Juventus è stato vissuto dal tecnico come un vero e proprio smacco: l'allenatore contava di trattenerlo e si aspettava di averlo ancor ... calciomercato.com

Arthur e Openda, i due casi che agitano la Juve: chi non paga e chi vuole una bigManovre in corso, più che lavori. Nel senso: la Juve sta provando a capire che tipo di margine ci possa essere per due delle situazioni più spinose di tutte. La prima riguarda Arthur, all’ultimo anno ... msn.com