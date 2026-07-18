La Juve prova un altro blitz a zero | pressing sempre più asfissiante su Pellegrini lui ci sta pensando Il punto

Da juventusnews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus sta cercando di acquistare Pellegrini a parametro zero, intensificando il pressing sul giocatore. Quest’ultimo sta valutando l’offerta, discutendone con familiari e amici più stretti. La società bianconera ha già avviato contatti e sta spingendo per definire l’operazione. Pellegrini, attualmente in trattativa, si sta prendendo del tempo per decidere il suo futuro. La situazione resta aperta e ancora da definire in modo definitivo.

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di Luca Fioretti La Juventus vuole provarci concretamente anche per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista si sta confrontando con famiglia e amici più stretti. La programmazione per la  nuova stagione  della  Juve  registra un’ improvvisa e inaspettata accelerazione  per le acquisizioni a parametro zero. Secondo quanto riportato ufficialmente su  Tuttosport, dopo aver definito in gran segreto il blitz per  Zeki Celik, i vertici societari hanno  clamorosamente messo nel mirino  un obiettivo proveniente sempre dalla capitale. L’area sportiva sta lavorando intensamente sotto traccia per cercare di acquistare  Lorenzo Pellegrini, fiutando un  affare estremamente vantaggioso  per innalzare il livello tecnico e la leadership all’interno dello spogliatoio prima di scendere nuovamente in  campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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