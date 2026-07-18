Una sede unica che comprenda Parco del Delta e municipio. Il che vorrebbe dire spostare dalla piazza l’attuale palazzo comunale. È soltanto uno dei punti delle linee programmatiche della maggioranza di Comacchio, presentato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Il fatto che sia realizzabile o meno, non ha cambiato la sostanza del dibattito, che si è infiammato subito. A rendere il clima incandescente, il fatto che la maggioranza abbia bocciato tutti i 12 emendamenti presentati dalla lista di minoranza ’2Q20’ di Emanuele Mari e Pierluigi Negri. Non solo. Ancora una volta la diretta streaming ha evidenziato i problemi tecnici della seduta d’esordio: c’era un microfono solo, che di volta in volta, è stato passato a chi interveniva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La giunta: "Spostiamo il municipio". L’opposizione: "Scelta sbagliata"

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