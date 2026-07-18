La forza della continuità cosa raccontano i dieci anni di CyberChallengeIT Scrive Baldoni

La decima edizione di CyberChallenge.IT si è conclusa il 14 luglio a Salerno. Si tratta di un programma nazionale dedicato alla formazione di giovani talenti italiani nel settore della cybersicurezza. La competizione, avviata dieci anni fa, coinvolge studenti e giovani professionisti. Durante l’evento sono state svolte prove pratiche e sfide tecniche per valutare le competenze dei partecipanti. L’obiettivo è promuovere la crescita di figure specializzate in un campo sempre più strategico.

Nei giorni scorsi una cosa mi ha colpito. A Salerno si è conclusa il 14 Luglio la decima edizione di CyberChallenge.IT, il programma nazionale che forma i migliori giovani talenti italiani della cybersicurezza. Ho cercato sui quotidiani nazionali una notizia sulla finale. Quasi nulla. Non me ne lamento. Mi ha semplicemente fatto riflettere. Forse nel nostro Paese facciamo ancora fatica a raccontare le storie che funzionano. Eppure, proprio da quelle, dovremmo imparare. Quando, più di dieci anni fa, insieme a Camil Demetrescu iniziammo a progettare la prima edizione di CyberChallenge.IT, avevamo aspettative molto contenute. Pensavamo di raccogliere un centinaio di iscrizioni: alcuni studenti dei nostri corsi alla Sapienza e qualche altro ragazzo appassionato di sicurezza informatica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La forza della continuità, cosa raccontano i dieci anni di CyberChallenge.IT. Scrive Baldoni

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