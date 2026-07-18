La famiglia Roggero barricata nella villa di La Morra | Stiamo male dopo quello che è successo
Le figlie del gioielliere si sono chiuse in una villa di La Morra, dichiarando di sentirsi male dopo gli eventi recenti. La famiglia ha evitato di parlare, mentre il fratello del gioielliere ha affermato che in quel momento l'uomo non era in grado di intendere e volere. Tuttavia, i giudici hanno valutato altri elementi, tra cui un episodio di minaccia con una pistola e una rapina avvenuta nel 2015.
Il dolore delle figlie: “Non ce la sentiamo di parlare”. Il fratello del gioielliere: “In quel momento Mario non era capace di intendere e volere”. Ma dalla pistola in faccia al fidanzato della figlia alla rapina subita nel 2015, sono diversi gli elementi che hanno convinto i giudici del contrario. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it
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