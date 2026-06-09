Un designer ha affermato che un famoso stilista scomparso apprezzerebbe le creazioni attuali. La discussione riguarda il ruolo delle figure storiche nel mondo della moda e come i loro nomi vengano utilizzati anche dopo la morte. La frase si riferisce a un possibile gradimento dell’artista scomparso per le nuove collezioni. La notizia si concentra sulla percezione che si ha delle firme storiche e sulla loro presenza nel presente.

Nella moda, la morte ha un significato tutto suo. Siamo ormai abituati a parlare di grandi stilisti scomparsi da decenni commentando abiti di marchi che portano il loro nome ma che sono disegnati da altri. Un’industria che vive di passato nella speranza di trovare una strada per il futuro. Con Armani, però, la storia è ben diversa. Non solo il signor Armani ha portato avanti fino alla fine progetti e idee per la sua azienda – tanto che ancora oggi alcune di queste continuano a vedere la luce – ma, nel pieno rispetto della sua celebre attenzione ai dettagli, aveva già immaginato Giorgio Armani senza Giorgio Armani. «Ogni tanto mi sento più responsabile. Ma faccio quello che voglio fare, quello che mi sento di fare», mi rivela Leo Dell’Orco quando iniziamo la nostra chiacchierata nell’assolatissima stanza utilizzata per i fitting delle collezioni di Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Leo Dell'Orco: «Penso che a Giorgio piacerebbe quello che stiamo creando»

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