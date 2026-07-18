Stefano Bonaccini ha partecipato a un evento senza contraddittorio, parlando liberamente e criticando la leader di un partito di governo. Durante l'intervento, non sono state poste domande che potessero mettere in discussione le sue affermazioni o evidenziare eventuali criticità nel centrosinistra. La situazione ha evidenziato una modalità di comunicazione unilaterale, senza confronto diretto o confronto con punti di vista diversi.

Finché Stefano Bonaccini può parlare a ruota libera da solo, senza contraddittorio, e contro Giorgia Meloni, tutto va bene. Ma per carità, non fategli notare che qualcosa nel centrosinistra non va. Altrimenti, per dirla alla Bud Spencer e Terence Hill, «ci arrabbiamo». Anzi, si arrabbia. L’europarlamentare del Partito democratico è ospite di In Onda, su La7. Si commenta la vicenda dei “franchi tiratori” alla Camera sulla legge elettorale e Marianna Aprile e Luca Telese gli srotolano un tappeto rosso. «Diciamola così - esordisce l’ex governatore dell’Emilia Romagna -, è la prima volta da quando governano che c’è un voto che va direttamente contro il presidente del Consiglio, che peraltro ha dimostrato in questi anni di avere ampio consenso nel Paese e di saper tenere a bada la coalizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La domanda da non fare mai a Bonaccini

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La riforma della giustizia spiegata da Giorgia Meloni in due minuti.

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