La controffensiva cinese Querelati i Sudd Cobas La richiesta al giudice | Serve la forza pubblica

Notizia in breve

Gli imprenditori cinesi del settore pronto moda hanno presentato una querela nei confronti dei Sudd Cobas, accusandoli di aver commesso atti di violenza. La richiesta al giudice è di intervenire con la forza pubblica per tutelare le attività. La controffensiva si inserisce in una serie di azioni legali avviate dagli imprenditori, che mirano a contrastare le presunte intimidazioni e comportamenti violenti dei sindacalisti. La vicenda riguarda una disputa tra le parti coinvolte nel settore della moda.