La controffensiva cinese Querelati i Sudd Cobas La richiesta al giudice | Serve la forza pubblica
Gli imprenditori cinesi del settore pronto moda hanno presentato una querela nei confronti dei Sudd Cobas, accusandoli di aver commesso atti di violenza. La richiesta al giudice è di intervenire con la forza pubblica per tutelare le attività. La controffensiva si inserisce in una serie di azioni legali avviate dagli imprenditori, che mirano a contrastare le presunte intimidazioni e comportamenti violenti dei sindacalisti. La vicenda riguarda una disputa tra le parti coinvolte nel settore della moda.
Una controffensiva degli imprenditori cinesi del pronto moda sotto forma di un tridente annunciato e ora servito: querela ai Sudd Cobas per violenza privata e danneggiamento; un ricorso per l’attuazione del decreto cautelare con richiesta di intervento della forza pubblica per rimuovere il "picchetto ostruzionistico" davanti ai cancelli della Acca srl di via Copernico a Seano; istanza urgente di anticipazione dell’udienza nel procedimento di reclamo presso la sezione civile del tribunale di Prato, dal 12 agosto "entro" il 31 luglio. Così da evitare la deperibilità dei colli bloccati in stock nei magazzini dell’azienda di logistica. Ennesima... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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