Una cascina è stata circondata dai rifiuti, con residenti che chiedono il ripristino dei vecchi cassonetti. Alia sta valutando possibili modifiche al servizio di raccolta. Il problema dei rifiuti abbandonati persiste da anni e sembra peggiorare con l’aumento delle temperature. La situazione ha portato i residenti a chiedere interventi concreti per migliorare la gestione dei rifiuti nella zona.

Passano gli anni, il problema resta, anzi sembra aumentare, in modo direttamente proporzionale al rialzo delle temperature che sta accompagnando le nostre estati: più è caldo, più la gente sceglie di trascorrere qualche giornata al fresco a quote più elevate, portandosi dietro, dalla città, anche tanti oggetti che si trasformano, in rifiuti da smaltire. Una situazione che rappresenta un problema per la Val Bisenzio dal momento che così com’è strutturato il porta a porta in luoghi dove si va da zero a mille utenti nel giro di 24 ore, l’accumulo incontrollato di sporcizia è inevitabile, con le relative criticità legate agli animali selvatici che, trovando un vero e proprio banchetto ai piedi dei piccoli raccoglitori o aprendoli, hanno imparato a frequentare le aree vissute dall’uomo, con tutte le conseguenze del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Cascina assediata dai rifiuti: "Ridateci i vecchi cassonetti". Alia valuta modifiche al servizio

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