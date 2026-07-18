Da luglio è in edicola il primo numero di una nuova pubblicazione che combina le storie di Dylan Dog con i fumetti di Zerocalcare e Shintaro Kago. La campagna elettorale di Meloni non ha influenzato questa uscita, considerata un progetto editoriale indipendente. La rivista, distribuita in due puntate, propone un mix di generi e autori, senza riferimenti diretti alla politica o alle vicende istituzionali.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Meloni interviene a gamba tesa sul caso Roggero, ma lo fa con cautela, evitando qualsiasi accenno alla grazia. «Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto», scrive su X. Quindi rivendica la norma, inserita nell’ultimo dl Sicurezza, che proibisce le richieste di risarcimento per chi subisca un danno mentre delinque o per i suoi familiari. «Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali», conclude proseguendo nello stile comiziante. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - La campagna elettorale di Meloni non bada al Colle

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Datevi una regolata così il meloniano Bucci ai giornalisti sgraditi

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