Leo Messi ha pubblicato nuovamente lo stesso post del 2022, in occasione della semifinale vinta. L'Argentina punta a un secondo titolo mondiale, ma il gesto di Messi riguarda esclusivamente la ripubblicazione di un messaggio precedente. Non ci sono altri elementi che collegano questa azione a strategie o credenze legate alla cabala. La nazionale argentina si prepara ora alla finale, senza ulteriori indicazioni ufficiali su eventuali credenze o pratiche superstiziose.

Questione di Cabala. L'Argentina, dopo il trionfo del 2022, va a caccia del bis mondiale. E cosa fa Leo Messi? Al termine della semifinale vinta contro l'Inghilterra ripubblica sui social lo stesso messaggio condiviso quattro anni prima dopo il 3-0 rifilato alla Croazia, successo che era valso all'Albiceleste la finalissima in Qatar. Insomma, un post che lui spera essere beneagurante. "IN FINALE!!!!! Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per disputare un'altra grande partita. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo!!! Forza Argentina!!!! #Tuttiuniti". È questo il testo che Messi ha ripubblicato sui propri profili social al termine dell'1-2 rifilato all'Inghilterra di Bellingham e Kane, rivolgendosi al popolo argentino e ai tifosi della Seleccion. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Cabala di Messi, Leo ripubblica lo stesso post del 2022. Basterà per il bis Mondiale?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Messi e Mbappé hanno lo stesso numero di gol ai Mondiali, ma Leo è il capocannoniere unico: decide la FIFAPrima delle finali dei Mondiali, Leo Messi e Kylian Mbappé avevano segnato lo stesso numero di gol.

Messi in panchina contro la Giordania. Tagliafico: “Leo a un livello superiore rispetto al 2022”Lionel Messi non sarà titolare nella partita contro la Giordania e siederà in panchina.

Argomenti più discussi: I riti argentini contro l'Inghilterra ai Mondiali 2026: tutti i riti prima della semifinale; Mondiali: l'Argentina si affida alla cabala, astrologo mette in guardia Dibu Martinez; VIDEO | Mondiali, l'albero di Natale a luglio e il rito del freezer: la cábala argentina funzionerà contro Kane e compagni?; Argentina, dall'astrologia a Milei: tutti i riti dell'Albiceleste in vista dei quarti di finale contro la Svizzera.

Conoscete le Elite della Cabala che governano segretamente la Matrice 3D? reddit