Tre cellulari sequestrati a Valter Lavitola potrebbero contenere elementi che collegano l’ex editore dell’Avanti all’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre. Le intercettazioni sono in corso, secondo quanto riferito dai pm. Non sono stati ancora divulgati dettagli specifici sui contenuti o sui possibili collegamenti. L’indagine si concentra sulle conversazioni e sui dati presenti nei dispositivi sequestrati.

Potrebbero arrivare dai tre cellulari sequestrati a Valter Lavitola elementi che collegherebbero l'ex editore dell’Avanti, indagato per strage aggravata dal metodo mafioso, all’attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre scorso. In particolare, rivela il Corriere, ci sarebbero dei messaggi rilevanti in tal senso tra il faccendiere e il suo factotum camerunense, Gomes Clesio Tavares, inquadrato in passato come dipendente della società Cefalù, quella che gestisce l'omonimo ristorante di Lavitola nel quartiere Monteverde di Roma. Ma che sarebbe per chi indaga anche l’intermediario che avrebbe comunicato per conto dell’ex editore con la banda di Avellino, incaricata di piazzare la bomba, anche se non si sa ancora perché vista l’amicizia tra il faccendiere e il giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La bomba e le possibili reazioni: il clan Russo intercettato dai pm

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