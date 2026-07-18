Lelettorale Ciriani | su preferenze vedremo resta buona legge

Fratelli d’Italia non ha ancora deciso se ripresenterà l’emendamento sulle preferenze al Senato. Lo ha detto un esponente del partito, senza confermare o smentire l’intenzione di ripresentarlo. La legge elettorale attuale resta in vigore, ma non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali. La decisione sulla presentazione dell’emendamento non è stata ancora presa.

Catania, 18 lug. (askanews) - Fratelli d'Italia ripresenterà l'emendamento per le preferenze a palazzo Madama? "E' impossibile rispondere a questa domanda adesso. Vedremo quando il testo arriverà in Senato". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine dell'evento Ecr in corso a Catania. In ogni caso "l'unico partito ad avere sfidato la 'palude' del Parlamento - ha sottolineato - è stato Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. Ci è costato perché abbiamo perso questa battaglia ma non abbiamo perso la faccia". Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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