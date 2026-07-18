Krajicek ha avvertito Alcaraz che l’infortunio al polso è difficile da gestire. La speranza di rivederlo in campo cresce, con il possibile ritorno al torneo di Cincinnati, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. La domanda sul suo rientro resta tra le più frequenti nel circuito in questo periodo.

Una delle domande che maggiormente si ripetono nel circuito in quest’ultimo periodo è quella relativa al ritorno di Carlos Alcaraz in campo. La notizia del possibile rientro nel torneo di Cincinnati sembra indicare l’approssimarsi del ritorno alla normalità per il fuoriclasse spagnolo, anche se mancano ancora annunci ufficiali. Richard Krajicek, intervistato da Tennis365, ha spiegato di non essere preoccupato che Alcaraz possa tornare al suo massimo livello dopo l’infortunio. Sulle necessità di procedere con un recupero graduale: “Non sono state diffuse molte informazioni. Gli infortuni al polso o al gomito sono molto più difficili da affrontare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Krajicek avverte Alcaraz: “L’infortunio al polso è difficile da affrontare”

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Krajicek: “L’infortunio al polso è difficile da affrontare, ma Alcaraz ritroverà il suo miglior livello”Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo nel torneo di Cincinnati, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali.

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