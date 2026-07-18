Kong – Skull Island | tutto quello che c’è da sapere sul film

Kong – Skull Island: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kong – Skull Island, film del 2017 diretto da Jordan Vogt-Roberts e scritto da Dan Gilroy, Derek Connolly e Max Borenstein. È interpretato da Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann, Terry Notary, e John C. Reilly. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, un pilota statunitense e uno giapponese precipitano coi loro aerei su un’isola, apparentemente deserta, nel sud del Pacifico. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Kong: Skull Island 2 (2026) | Tom Hiddleston, Natalie Portman | Concept Trailer

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