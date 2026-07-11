Godzilla e Kong – Il nuovo impero | tutto quello che c’è da sapere sul film

Godzilla e Kong – Il nuovo impero: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 11 luglio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Godzilla e Kong – Il nuovo impero, film del 2024 diretto da Adam Wingard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Tre anni dopo la battaglia di Hong Kong, Kong si è stabilito ufficialmente nella Terra cava, dove fatica ad ambientarsi in quanto solo, ed è costantemente monitorato da alcuni scienziati della Monarch all’interno di un avamposto militare situato in zona, per studiare l’ecosistema circostante, di cui si conosce solo il 5%. Nel mentre, Godzilla continua a mantenere l’ordine tra l’umanità e i titani in superficie sconfiggendo il titano crostaceo Scylla, che stava distruggendo Roma, per poi riposarsi all’interno del Colosseo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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GODZILLA x KONG: El Nuevo Imperio (Resumen) EN MINUTOS

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