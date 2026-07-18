Kimi pensi a divertirsi è sulle tracce di Max

Spa è l’esame di laurea per i piloti che inseguono la consacrazione. Kimi lo sa e ci tiene. Dividerò il mio tifo tra lui e la Ferrari. Luca Baldisserri è uno degli ingegneri più preparati nella storia recente dell’automobilismo. Non a caso, negli anni in cui è stato al muretto Ferrari, il prode Baldo, come lo chiamavamo affettuosamente noi amici, ha conquistato la bellezza di 14 titoli mondiali tra piloti e costruttori, tra Schumi e Raikkonen. Poi, come non di rado accade dalle parti di Maranello, la storia professionale di questo tecnico formidabile si è separata dall’azienda. Non è un episodio raro e semmai contiene un’ipotesi di spiegazione a proposito di tanti anni tristi, senza gioie in pista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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