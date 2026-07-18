Kimi pensi a divertirsi è sulle tracce di Max

Da sport.quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kimi Räikkönen si trova a Spa, dove si gioca una parte importante della sua carriera, cercando di inseguire Max. L’atmosfera è tesa, con il pilota che punta a ottenere un risultato importante in questa gara decisiva. Intanto, il suo impegno si mescola alla presenza della Ferrari, mentre tra gli addetti ai lavori si fa il nome di un ingegnere di grande esperienza nel settore.

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Spa è l’esame di laurea per i piloti che inseguono la consacrazione. Kimi lo sa e ci tiene. Dividerò il mio tifo tra lui e la Ferrari. Luca Baldisserri è uno degli ingegneri più preparati nella storia recente dell’automobilismo. Non a caso, negli anni in cui è stato al muretto Ferrari, il prode Baldo, come lo chiamavamo affettuosamente noi amici, ha conquistato la bellezza di 14 titoli mondiali tra piloti e costruttori, tra Schumi e Raikkonen. Poi, come non di rado accade dalle parti di Maranello, la storia professionale di questo tecnico formidabile si è separata dall’azienda. Non è un episodio raro e semmai contiene un’ipotesi di spiegazione a proposito di tanti anni tristi, senza gioie in pista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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