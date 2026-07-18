Kimi pensi a divertirsi è sulle tracce di Max
Kimi Räikkönen si trova a Spa, dove si gioca una parte importante della sua carriera, cercando di inseguire Max. L’atmosfera è tesa, con il pilota che punta a ottenere un risultato importante in questa gara decisiva. Intanto, il suo impegno si mescola alla presenza della Ferrari, mentre tra gli addetti ai lavori si fa il nome di un ingegnere di grande esperienza nel settore.
Spa è l’esame di laurea per i piloti che inseguono la consacrazione. Kimi lo sa e ci tiene. Dividerò il mio tifo tra lui e la Ferrari. Luca Baldisserri è uno degli ingegneri più preparati nella storia recente dell’automobilismo. Non a caso, negli anni in cui è stato al muretto Ferrari, il prode Baldo, come lo chiamavamo affettuosamente noi amici, ha conquistato la bellezza di 14 titoli mondiali tra piloti e costruttori, tra Schumi e Raikkonen. Poi, come non di rado accade dalle parti di Maranello, la storia professionale di questo tecnico formidabile si è separata dall’azienda. Non è un episodio raro e semmai contiene un’ipotesi di spiegazione a proposito di tanti anni tristi, senza gioie in pista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Kickass Agent | ACTION | Full Movie in English
Notizie e thread social correlati
Villeneuve avvisa Kimi Antonelli: “Non sarà sempre così. Quando pensi di essere intoccabile è pericoloso”Jacques Villeneuve ha avvisato Kimi Antonelli, sottolineando che non potrà sempre vincere e che sentirsi invincibile può essere rischioso.
Super Kimi beffa Max: F1 GP Monaco: highlights qualificheDurante le qualifiche del GP di Monaco, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position, precedendo la Red Bull di Verstappen e le Ferrari di Hamilton e...