Kids Microscope Portable Digital Microscope 1000X 4K with IPS Screen 2.4 Inch 8 LED USB Rechargeable STEM Educational Game for School Gift for Boys and Girls 3-12 Years Berenjena – idea regalo milan

Da justcalcio.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un microscopio digitale portatile con ingrandimento fino a 1000X, risoluzione 4K e schermo IPS da 2,4 pollici è stato messo in vendita come regalo per bambini di età compresa tra 3 e 12 anni. Il dispositivo è dotato di otto LED, si ricarica tramite USB e si rivolge a scopi educativi e ludici. È stato promosso come idea regalo a Milano in occasione di un compleanno.

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