Kids Microscope Portable Digital Microscope 1000X 4K with IPS Screen 2.4 Inch 8 LED USB Rechargeable STEM Educational Game for School Gift for Boys and Girls 3-12 Years Berenjena – idea regalo milan

Notizia in breve

Un microscopio digitale portatile con ingrandimento fino a 1000X, risoluzione 4K e schermo IPS da 2,4 pollici è stato messo in vendita come regalo per bambini di età compresa tra 3 e 12 anni. Il dispositivo è dotato di otto LED, si ricarica tramite USB e si rivolge a scopi educativi e ludici. È stato promosso come idea regalo a Milano in occasione di un compleanno.